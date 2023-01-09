شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة: 11.5 مليون مستفيدة من أنشطة وبرامج المجلس خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت جمهورية مصر العربية خلال السنوات الأخيرة تقدماً إيجابياً ملحوظاً في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، يرجع ذلك إلي الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة.
التقرير الذي أصدره المجلس يستعرض المبادرات والبرامج التى أطلقها المجلس وتبناها على مدار العام ونفذها بالتعاون مع الجهات الشريكة، فى ضوء استراتيجية تمكين المرأة 2030، وأيضا الأنشطة التى نفذها المجلس ضمن المشروع القومى لتنمية الاسرة الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويقوم بتنفيذه المجلس والعديد من الوزارات والهيئات بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن وتطوير الخصائص السكانية.
ألقى التقرير الضوء على مبادرات تمكين الفتاة المصرية، والتى حظيتا برعاية السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، في اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2022 ، وهى مبادرتى "نورة" و"دوى"للاستثمار في فتيات مصر.
كذلك ألقى التقرير الضوء على ما شهده عام 2022، من إطلاق المجلس القومي للمرأة للعديد من الحملات الإعلامية والتوعوية والفيديوهات والأفلام الوثائقية للتوعية بقضايا المرأة المصرية، ولتوثيق جهوده، والتى تضمنت حملة "المرأة مفتاح الحياة" التى تناولت العديد من القضايا التى تمس الاسرة المصرية بصوت الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، والاستاذة نشوى الحوفي الكاتبة الصحفية وعضوة المجلس القومي للمرأة، وتم اذاعتها يوميا لمدة 6 شهور على المحطات الاذاعية المختلفة.
ومن بين الحملات التى نفذها المجلس أيضا على سبيل المثال خلال عام 2022، حملة إعلامية للتوعية بقضية العنف ضد المرأة وأهمية مناهضته ، وحملة إعلامية بعنوان "احنا معاكي" تم اطلاقها في شكل مجموعة من الحلقات الكرتونية الدرامية المستوحاة من قصص واقعية من ملفات مكتب شكاوى المرأة بالمجلس ، وحملة “أحميها من الختان".