شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة: 11.5 مليون مستفيدة من أنشطة وبرامج المجلس خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت جمهورية مصر العربية خلال السنوات الأخيرة تقدماً إيجابياً ملحوظاً في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، يرجع ذلك إلي الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة.

المجلس القومى للمرأة أعد تقريرًا مفصلًا عن الإنجازات التى تحققت للمرأة والمبادرات والبرامج التى أطلقها المجلس على مدار عام 2022، فى ضوء حرص المجلس على العمل على تمكين المرأة المصرية على مستوى مختلف المجالات، خاصة التمكين الاقتصادى، حيث وصل إجمالي عدد المستفيدات والمستفيدين من برامج وأنشطة المجلس خلال عام 2022 إلى ما يزيد عن 11.5 مليون مستفيد ومستفيدة.

التقرير الذي أصدره المجلس يستعرض المبادرات والبرامج التى أطلقها المجلس وتبناها على مدار العام ونفذها بالتعاون مع الجهات الشريكة، فى ضوء استراتيجية تمكين المرأة 2030، وأيضا الأنشطة التى نفذها المجلس ضمن المشروع القومى لتنمية الاسرة الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويقوم بتنفيذه المجلس والعديد من الوزارات والهيئات بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن وتطوير الخصائص السكانية.

ألقى التقرير الضوء على مبادرات تمكين الفتاة المصرية، والتى حظيتا برعاية السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، في اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2022 ، وهى مبادرتى "نورة" و"دوى"للاستثمار في فتيات مصر.

كما أشار التقرير الى جهود المجلس القومي للمرأة في إطار محور التمكين الاقتصادي أحد الأهداف الرئيسية التى يعمل عليها المجلس ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، حيث تم إطلاق برنامج الشمول المالي والرقمي "مشروعات الادخار والإقراض الرقمي - تحويشة" مستهدفا محافظات الجمهورية، وبدأ التنفيذ في 13 محافظة مشمولة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية من خلال أنشطة مختلفة في العام 2022 كان من بينها إطلاق التطبيق الإلكتروني تحويشة، كنقلة نوعية لنموذج مجموعات الادخار والإقراض التقليدي وتحويلة الى نشاط رقمي باستخدام الهواتف الذكية، وبدء تحميل بيانات السيدات على التطبيق، وفي ضوء مشروع العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس والمغرب تم تنفيذ دورات تدريب مدرب لتأهيل مدربين على منهجية التثقيف المالي "التعامل الرشيد مع أموالي" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ليكون لديهم من المهارات لنقل التوعية والتثقيف المالي للمرأة بالمحافظات، وفي اطار برنامج التثقيف المالي وريادة الأعمال تم تقديم خدمات بنكية بالتنسيق مع البنوك المصرية للسيدات المستفيدات من البرامج التدريبية للمجلس لاسيما في تدخلات التمكين الاقتصادي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

كذلك ألقى التقرير الضوء على ما شهده عام 2022، من إطلاق المجلس القومي للمرأة للعديد من الحملات الإعلامية والتوعوية والفيديوهات والأفلام الوثائقية للتوعية بقضايا المرأة المصرية، ولتوثيق جهوده، والتى تضمنت حملة "المرأة مفتاح الحياة" التى تناولت العديد من القضايا التى تمس الاسرة المصرية بصوت الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، والاستاذة نشوى الحوفي الكاتبة الصحفية وعضوة المجلس القومي للمرأة، وتم اذاعتها يوميا لمدة 6 شهور على المحطات الاذاعية المختلفة.

ومن بين الحملات التى نفذها المجلس أيضا على سبيل المثال خلال عام 2022، حملة إعلامية للتوعية بقضية العنف ضد المرأة وأهمية مناهضته ، وحملة إعلامية بعنوان "احنا معاكي" تم اطلاقها في شكل مجموعة من الحلقات الكرتونية الدرامية المستوحاة من قصص واقعية من ملفات مكتب شكاوى المرأة بالمجلس ، وحملة “أحميها من الختان".