شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يعزى الرئيس السنغالى فى ضحايا حادث مرورى أدى لوفاة 40 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الرئيس السنغالي ماكي سال، والشعب السنغالي الشقيق، في ضحايا الحادث المروري الأليم الذي أسفر عن وفاة أكثر من 40 شخصًا والعشرات من المصابين.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن كامل تضامن الأزهر الشريف مع السنغال في مصابه الجلل، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يربط على قلوب أهالي الضحايا، ويرزقهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وإنا لله وإنا إليه راجعون.