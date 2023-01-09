شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة القبطية الإنجيلية تعرض أنشطتها بالمؤتمر الوطنى الأول للعمل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الهيئة القبطية الإنجيلية عرضا لأبرز أنشطتها فى مؤتمر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والذى يقام تحت رعاية الرئيس السيسى، وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الدولة.

وقالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية فى الهيئة القبطية الإنجيلية، إن الدولة ومؤسسات أطلقت عام 2022 عام المجتمع المدنى، وعرضت مبادرة أزرع التابعة للتحالف والتى طرحتها الهيئة لدعم قدرات صغار المزارعين، موكدة أن قطاع الزراعة من اكثر القطاعات تأثرا بالقطاعات الغذائية، وأوضحت أن المبادرة وضعت أهداف استراتيجية منهمتحسين دخل المزارعين وتوفير المحاصيل لتحقيق الأمن الغذائى وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ المرحلة مع 100 من صغار المزارعين وتسعى المبادرة لزيادة الإنتاج وتوفير تقاوى وأسمدة وتقديم دعم فنى ومدارس حقلية، بالمشاركة مع مهندسين وخبراء زراعيين، مضيفة أن الهيئة تسعى لزيادة إنتاجية الفول الصويا وتنفيذ خطة لزراعة محاصيل البقوليات.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، صباح اليوم الإثنين، المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر إلى نماذج مستفيدة من مبادرة "التمكين الاقتصادي" للتحالف الوطني للعمل الأهلي الوطني التنموي، قائلا: "لازم أشكركم وأحييكم.. ربنا يوفقكم.. وأنا سعيد.. انتوا نماذج ضمن عدد كبير من مصريات ومصريين شغالين في إطار الاستفادة من مبادرة التمكين الاقتصادي".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: "بأشكركم علشان النجاح.. وبقيتوا مثال ونموذج للناس. اللى زيكم يشتغلوا ويشوفوا الأمل وييقي حاجة تفرحنا وتسعدنا.. وأتمني لكم التفوق وأتمني للجميع التوفيق".

وانطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى 13 مارس 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي.

ويقدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من خلال مؤسساته الشريكة ملحمة إنسانية خدمية متكاملة للأهالى فى القرى الأشد احتياجا، ولعب دورا هامفى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا والمتمثلة فى تقديم العينى بأشكال المساعدات الاجتماعية المختلفة للأيتاموالأرامل والمقبلات على الزواج ومشروعات التمكين الاقتصادى .

وأطلق التحالف عدة مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقًا، حيث تعددت جهود التحالف لتشمل تقديم الدعم النقدي والدعم الغذائىوالإمداد بالمستلزمات الدراسية، وكان من بين القوافل التي نظمها التحالف قوافل "ستر وعافية" التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعمالفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتيتم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية،والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، يشهد مشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسةأهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل فيمختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.