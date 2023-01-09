شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: احتياطى مخزون زيت الطعام يتجاوز الـ5.5 أشهر مقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين في تأمين مخزون استراتيجي من سلعة زيت الطعام حيث يتجاوز المخزون الـ 5.5 أشهر، بجانب أيضا التعاقد على شراء الكميات أولا بأول لاستمرار وجود مخزون طوال الوقت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما نجحت الوزارة في توفير كافة السلع الأساسية وبكميات كبيرة تكفي لعدة أشهر، كذلك توفير منتجات اللحوم والدواجن.

وتضخ مصانع الزيوت التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من من منتجات زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كذلك طرح منتجات زيت الطعام على بطاقات التموين بسعر 25 جنيها للعبوة زنة 800 جرام، كما توفر وزارة التموين منتجات السلع الغذائية أيضا بمنافذ و معارض "أهلا رمضان".

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة معدلات ضخ منتجات السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة ومد المنافذ بكافة المنتجات أولا بأول، كذلك توفير منتجات الخضراوات والفاكهة، لافتا إلى أن تنظيم معارض أهلا رمضان هذا العام بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى ومجلس الوزراء، وذلك لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع وبتخفيضات مناسبة، كما أن معارض أهلا رمضان تنطلق بكل المحافظات وتستمر لنهاية شهر رمضان، كما تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية لإنشاء غرفة عمليات مركزية مشتركة لمتابعة توافر السلع ومتابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى.

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين على توفير السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين ،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير كافة المنتجات الغذائية طوال الوقت وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية.