شكرا لقرائتكم خبر عن عضو التحالف الوطنى: نستهدف الوصول إلى 500 ألف من صغار المزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مارجريت صاروليم رئيس قطاع التنمية في الهيئة الإنجيلية، عضو التحالف الوطنى، إن التحالف الوطني مستمر كتفا بكتف مع الدولة، وأن 14 مليار جنيه مجرد بداية، متعهدة بتقديم المزيد، قائلة: "مكملين ومستمرين في زيادة التمويل وهنوصل لكل جزء في مصر".

استعرضت رئيس قطاع التنمية في الهيئة الانجيلية، خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي مبادرة "إزرع"، مشيرة إلى أن المبادرة تابعة للتحالف الوطني الذى وفر بيئة مناسبة لمنظمات مجتمع مدني، وإقامة علاقات حقيقية متبادلة من خلال فتح قنوات تواصل وتنسيق وتعزيز تبادل المعلومات .

أضافت: "التحالف جمعنا على طرابيزة واحدة.. نكبر ونعمق ونزيد في تأثيرنا ونكون في كل حتة في مصر .. والاستفادة من الخبرات المتراكمة لكل المنظمات واستثمار هذه الخبرات للصالح العام والمساهمة في التنمية المستدامة".

أوضحت أن الهيئة القبطية الإنجيلية بخبرة أكثر من 70 سنة في مجال الزراعة طرحت فكرة التعاون في ملف الزراعة باعتباره ملف مهم جدا، يعمل به 25 % من القوى العاملة، فضلا عن أن 85 % في قطاع الزراعة من صغار المزارعين.

أشارت إلى أن الهدف من المبادرة زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح وفول الصويا، وتحسين دخل مئات آلاف عن طريق زيادة الإنتاج وتقليل التكلفة والهدر وتوفير عقود تسويقية وتوفير المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكيف مع المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية مثل المياه والتربة، منوهة بان المرحلة الأولى مستمرة حتى سبتمبر 2023 بعدد 100 ألف مزارع بمساحة 50 ألف فدان.

قالت إن المبادرة تسعى إلى إنتاج 3.3 مليون أردب قمح، وزيادة إنتاجية القمح من 12 أردب إلى 22 أردب، كاشفة عن وجود 828 خبيرا ومرشدا زراعيا بالمبادرة.

تابعت أن الشراكة قائمة على تعبئة الجهود واستثمارها، للوصول إلى 500 ألف من صغار المزارعين، مع استهداف زيادة إنتاجية فول الصويا لزراعة 45 ألف فدان وإنتاج 81 ألف طن، وزراعة باقى البقوليات خلال 2023.