شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الأمريكية: القطاع الخاص والمجتمع المدنى لا غنى عنهما فى مثلث التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت ليزلي ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، على أهمية دمج ذوى الإعاقة في الأنشطة المصرية ودور الحوكمة الرشيدة، ودور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في مثلث التنمية.

أضافت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي بحضور الرئيس السيسي:" الازدهار والأمن وجهان لعملة واحدة مؤكدة سعى الحكومة المصرية في تقديم التنمية المستدامة".