شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يكرم شخصيات مؤثرة فى العمل الأهلى والتنموى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي، عددا من الشخصيات المؤثرة فى العمل الأهلى والتنموى، وعلى رأسهم اسم الراحلة أنيسة حسونة، إحدى أيقونات العمل التطوعى والخيرى فى مصر، وتسلم التكريم نيابة عنها زوجها شريف ناجي.

وكرم الرئيس السيسي، رضا سيد حسن، باحثة ماجستير القانون العام، حيث بدأت رحلة تعليمها من فصول محو الأمية بتصميم ومثابرة، واستطاعت التغلب على كافة التحديات التى تواجه فتاة من ذوى البصيرة وتطوعت لمساعدة الأطفال من ذوي البصيرة تعلم طريقة برايل.

وشهد المؤتمر تكريم الرئيس السيسي، أحمد محمد محمد إبراهيم، متطوع بالعمل العام مع زوجته وأولاده من أكثر من 15 سنة، وشارك في عديد من الحملات التطوعية من خلال الجمعيات التنموية، كما كرم الرئيس اسم الراحل باسل محمد محمد عبد المولى، الذي وهب نفسه للعمل التطوعي الذي أحبه وأخلص له منذ صغره ضمن مؤسسة صناع الحياة، ورحل عن عالمنا وهو في الثانية والعشرين من عمره أثناء قيامه بواجبه التطوعي.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتورة شيرين عامر، وهي طبيبة قامت مع زملائها الأطباء بتنفيذ العديد من القوافل الطبية للمناطق النائية في مصر على مدار 20 سنة اعتمادا على المواد الذاتية.

كما كرم الرئيس، أحمد فؤاد السيد دياب، مسؤول عن نشاط الإعاقة الحركية في جمعية رسالة للأعمال الخيرية، ولم توقفه إصابته بالسرطان عن العمل التطوعي، كما كرم الرئيس السيسي، محمود سعيد محمود مبارك، الذي استطاع رغم الإعاقة السمعية، أن يتخرج من المعهد العالي للهندسة من قسم الاتصالات بتقدير امتياز، ويعمل بالقطاع الهندسي ومتطوع منذ 2011 في تعليم شباب الصم برامج الكمبيوتر.

وكرم الرئيس السيسي، محمد رياض وزوجته جيهان رمضان، كلاهما من مؤسسي مؤسسة صناع الحياة وقاما بإدارة العديد من الحملات التطوعية وخاصة في مجال محو الأمية، وتوفى الزوج في حادث أليم في 2018 ثم رحلت زوجته بمرض السرطان وتستمر سيرتهما العطرة في ابنتهما سارة، وهي التي تسلمت التكريم نيابة عنهما اليوم.

وكرم الرئيس السيسي، مي جاب الله، نائب المدير القُطري لهيئة إنقاذ الطفولة، والتي تتميز بخبرة تتخطى 22 عاما في العمل بمجال التنمية والإغاثة الإنسانية وأدارت العديد من الحملات الإنسانية في كثير من الدول، كما كرم الرئيس السيسي، شعبان حسني شعبان عبد المقصود، والذي أسس مع 3 من زملاؤه مبادرة "علشان الخير للغير" بالعاشر من رمضان منذ 2020 لتنظيم قوافل طبية مجانية بالكامل.

وانطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى 13 مارس 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي.

ويقدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من خلال مؤسساته الشريكة ملحمة إنسانية خدمية متكاملة للأهالى فى القرى الأشد احتياجا، ولعب دورا هام فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا والمتمثلة فى تقديم العينى بأشكال المساعدات الاجتماعية المختلفة للأيتام والأرامل والمقبلات على الزواج ومشروعات التمكين الاقتصادى.

وأطلق التحالف عدة مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقًا، حيث تعددت جهود التحالف لتشمل تقديم الدعم النقدي والدعم الغذائى والإمداد بالمستلزمات الدراسية، وكان من بين القوافل التي نظمها التحالف قوافل "ستر وعافية" التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، يشهد مشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.































