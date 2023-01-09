شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة "وكالة التنمية الدولية": مصر الشريك الأكبر والمهم للحكومة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ليزلي ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، إن مصر هي الشريك الأكبر والمهم للحكومة الأمريكية، مؤكدة أن بلادها أصبحت من أكبر المساهمين مع المنظمات الدولية في دعم الشعوب والدول فيما يتعلق بالأزمات الإنسانية وتحقيق الازدهار والرخاء.

كشفت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أن حكومة الولايات المتحدة قدمت 30 مليون دولار لدعم الاقتصاد المصري، حيث تعد مصر الصديق المقرب للولايات المتحدة الامريكية.