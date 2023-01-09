شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: كل المبادرات محل تقدير ودعم.. والزراعة لها أهمية خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحالف الوطني لعمل الأهلي التنموي، بزيادة الاهتمام بكل المزارعين في مصر، قائلا: "الفدان كان بيجيب 12 و 14 أردب قمح ودلوقتي 20 و 22 مع 150 ألف فدان دا قيمة كبيرة جدا.. في المجموع الكبير ممكن يكون أكتر من كده.. والنهارده وإحنا بنتكلم هنبقا مع بعض ومستعدين نتعاون مع الزراعة أكتر".

أضاف الرئيس السيسي خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي: هكلمكم على تجربة أخرى .. بنوفر في المياه والهدر ويقلل السلاسل لما تاخدي حاجتك تديها للجمعية على طول ما فيش وسايط كتير.. والمزارع اللى بيزرع فدان محتاج أكتر"، مشيدا بمبادرات التحالف الوطني بقوله: "كل المبادرات اللى بتتكلموا فيها كله زى الفل ومحل تقدير ودعم مننا لكن الزراعة بالتحديد لها أهمية خاصة".

تابع الرئيس: "الزراعة في أسوان وسوهاج والصعيد جزء من 350 ألف فدان من القصب، التحالف يستهدف صغار المزارعين، لكن اريد أن استهدف قدراتكم للوصول إلى المزارعين كلهم.. وزارة الزراعة فيها موظفين ما يقدروش يقدوا اللى انتوا بتعملوه.. طيب لو اتعمل فدان قصب بزراعة حديثة يقلل كمية المياه 10 % في 350 ألف فدان .. لو قلتلي بيزود 40 % وقدرتوا توصلوا بالتعاون مع وزارة الزراعة..لأن المزارع بسيب الحاجة في الأرض 5 سنين ".

وواصل الرئيس: "نستهدف كل موضوع نتكلم عليه بنقول للناس بصوا وما تستقلش بفدان القصب وشوية التقاوي من 10 أردب إلى 22 أردب ما تستقلش بده، خاصة لو الكلام اللى اتعمل بشكل جمعي وهيستفيد منه كتلة مزارعين في مجال واحد، وبتكلم على القصب تحديدا بالتعاون مع وزارة الزراعة والري.

أكمل الرئيس: "لما اتكلمت على رؤوس الماشية بتقول بنتج 25 كيلو لبن غيرها بيطلع 7 كيلو.. لما اتكلمت فيها كنت بتكلم على الاستهداف بحلم.. حد يقولى ده برنامج يقعد 10 أو 15 سنة.. استمروا في ده واستهدفوا أكبر حجم من ده وإحنا معاكم.. لو عندي فدان قصب كان بيجيب 40 طنا وجاب 50 أو 60 جهد آخر محتاجين نشتغل فيه مع بعض علشان خاطر بلدنا وسعداء باللى انتوا حققتوه وبشكر كل مزارعين مصر".