شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تواصل جهود رفع آثار الأمطار وتمهيد الطرق لتحسين حركة سير المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة جهودها في إزالة آثار هطول الأمطار من الشوارع والأنفاق ومطالع ومنازل الكبارى من خلال التواجد الميدانى لفرق ومعدات شفط مياه الأمطار، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم التجهيز المسبق لمواجهة موجات تقلبات الطقس بتطهير مصارف مياه الأمطار وتجهيز المعدات وإعداد خطط المواجهة السريعة إلى جانب تقسيم الأحياء والمراكز لقطاعات وتكليف مسئول عن كل قطاع لسرعة التعامل مع الأمطار.

وأكد المحافظ، أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة والهيئة العامة للنظافة والتجميل والوحدات المحلية بالتواجد الميدانى بالشوارع، على مدار اليوم، لمتابعة عمليات شفط مياه الأمطار بالبؤر المتبقية وتمهيد الطرق لحركة سير المواطنين مع استمرار تمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى من المحتمل أن تتعرض لتراكمات وسقوط للأمطار لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وكلف المحافظ بمراجعة دورية لحالة أعمدة الإنارة وتغطية أي كابلات ومصادر كهربائية وبالوعات صرف الأمطار حفاظا على السلامة العامة مع رفع حالة الاستعداد للتحرك الفوري لفرق الشفط.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 30٪، وأمطار متوسطة بنسبة حدوث 60 ٪ على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40٪ على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وخليج السويس، وفرص أمطار متوسطة قد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40٪ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30٪ على شمال الصعيد.