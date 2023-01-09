شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي خلال مؤتمر التحالف الوطنى: عام 2023 يحتاج لمزيد من الجهد الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه على تواصل مستمر ودائم مع منظمات المجتمع المدني، مضيفا: "على اتصال بيكم وبكلم كتير من الكيانات وبنتناقش معاها.. وبسمع زى موضوع التمكين والجمعية اللى بتعملوها.

أضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي: شايف إنها أفكار جميلة جدا وتتناسب مع ظروف المجتمع، ونحتاج في 2023 لمزيد من الجهد الأهلى لأن الظروف صعبة .. وبتكلم بمنتتهى الصراحة.. وده ومش معناه أن الدولة مش هتقوم بدورها في هذا الموضوع، لكن عاوز أقول إن الظرف صعب جدا.. ولما بشوف حتى الناس لما بتتكلم مش بيخوفوا بعض.. يعني كلام مش متنظم وكلام مش مترتب.. وكلام ناس متعرفش حاجة".