شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: الظروف العالمية تضغط على الدولة.. وندرك حجم التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، المواطنين على أوضاع الدولة المصرية وعدم الالتفات للشائعات، قائلًا: "يا جماعة اسمعوا مننا مش علشان إحنا أصدق من غيرنا.. ولكن مدركين لحجم التحدي أكثر من غيرنا، والبيانات والحلول بتبقى مطروحة من الدولة، وبالتالي أي اجتهاد من الآخرين ليس مكروه ولا مرفوض ولكن بيعمل بلبلة ويزعج الناس".

أضاف الرئيس السيسي، في كلمة بالمؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن الظروف الموجودة في العالم تضغط على الأوضاع داخل الدول، وبالتالي هذا يضغط على الناس، متابعا: "لو أنا النهارده خوفتكم النتيجة إيه؟ هل لمصلحتكم.. لأ، هل إحنا مانقدرش كدولة وشعب نصمد قدام أي تحدي ولا إيه؟!".

وأكمل الرئيس السيسي في حديثه للمصريين، قائلا: "لو مصر ظروفها صعبة هنتخلى عنها؟ أنا بكلمكم كلهم.. ولو ظروف مصر صعبة أهل مصر هيتخلوا عنها؟ هو إحنا دخلنا حروب وضيعنا فيها أموال مصر.. ولا إحنا دخلنا مغامرات ضيعنا فيها أموال مصر؟ .. الحرب دي مش بتاعتنا والأزمة مش بتاعتنا.. ولكن مصر بتدفع ثمن زي كل دول العالم.. مختتما حديثه مداعبا المواطنين ضاحكا بالقول: "بطلوا هري بقى".

وانطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى 13 مارس 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي.

ويقدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من خلال مؤسساته الشريكة ملحمة إنسانية خدمية متكاملة للأهالى فى القرى الأشد احتياجا، ولعب دورا هام فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا والمتمثلة فى تقديم العينى بأشكال المساعدات الاجتماعية المختلفة للأيتام والأرامل والمقبلات على الزواج ومشروعات التمكين الاقتصادى.

وأطلق التحالف عدة مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقًا، حيث تعددت جهود التحالف لتشمل تقديم الدعم النقدي والدعم الغذائى والإمداد بالمستلزمات الدراسية، وكان من بين القوافل التي نظمها التحالف قوافل "ستر وعافية" التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، يشهد مشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.