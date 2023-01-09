شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يدعو لمضاعفة جهود التحالف الوطنى: الأزمة لها تداعيات عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، المساهمين في التحالف الوطني إلى مضاعفة الجهود خلال العام الجارى 2023، قائلا: "كنا بنقول عام 2022 إنه عام المجتمع المدني، بس بصراحة ظروف 2023 يمكن تكون محتاجة مننا إحنا نبذل جهد أكتر من 2022، لأن الأزمة اللى بنتكلم عليها أزمة كبيرة ولها تداعيات على العالم كله، ولها تأثير كبير، وبالتالي إذا كانت منظمات المجتمع المدني محتاجة تشتغل وكيان التحالف اشتغل بهمة وضغط كبير خلال 2022 أتصور أن الجهد يحتاج أن يتضاعف هذا الجهد خلال 2023.

أضاف الرئيس السيسي خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي: "قلتم يا دكتور مصطفى هتقدموا 23 مليار جنيه، وأدعو الجميع للمساهمة أكتر، وإحنا من جانبنا كحكومة أو صندوق تحيا مصر وباقى الصناديق نكمل الرقم أكتر من كده.. مش عاوز أقول رقم محدد علشان المساهمين يزودوا والحكومة تبذل جهد معانا في أن إحنا نخلى الحركة وتواجد التنفيذي اللى أنا بهنئكم عليه".