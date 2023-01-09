شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تضخ كميات كبيرة من زيت الطعام بالمجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضخ مصانع الزيوت التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من من منتجات زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كذلك طرح منتجات زيت الطعام على بطاقات التموين بسعر 25 جنيها للعبوة زنة 800 جرام، كما توفر وزارة التموين منتجات السلع الغذائية أيضا بمنافذ ومعارض "أهلا رمضان".

وقال أحمد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة "الإسكندرية للزيوت والصابون إحدى شركات القابضة للصناعة الغذائية بوزارة التموين، أن الاحتياطي الاستراتيجي للزيت يكفى لفترات طويلة، وأن مصنع الشركة ينتج يوميا 450 طن زيت طعام بجانب مصانع الزيوت الأخرى التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبالغ عددها 6 مصانع حيث يتم إنتاج كميات كبيرة من زيت الطعام وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وأيضا بفروع معارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بالأسعار في الأسواق الأخرى، تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة معدلات ضخ منتجات السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة ومد المنافذ بكافة المنتجات أول بأول كذلك توفير منتجات الخضراوات والفاكهة لافتا إلى أن تنظيم معارض أهلا رمضان هذا العام بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى ومجلس الوزراء، وذلك لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع وبتخفيضات مناسبة، كما أن معارض أهلا رمضان تنطلق بكل المحافظات وتستمر لنهاية شهر رمضان، كما تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية لإنشاء غرفة عمليات مركزية مشتركة لمتابعة توافر السلع ومتابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى.