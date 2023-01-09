شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي لجمعيات المجتمع الأهلى: "بشكركم باسمى وباسم كل المصريين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لجمعيات المجتمع الأهلي العاملة داخل مصر، قائلا: "أوجه التحية والتقدير للجمعيات الأهلية.. ومش اللى جوه التحالف بس.. كل الكيانات التي تعمل في العمل الأهلي.. باسمي واسم المصريين.. اشكركم وإحنا محتاجين هذا الدور".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: "النهارده لما بتكون مؤسسة مجتمع مدني.. بتقوم بدور الحكومة.. مش بتعمله بنفس الكفاءة والاحتراف وإحنا بنعترف بكده.. عندنا 50 ألف جمعية موجودة في مصر.. وكيانات التحالف نحتاج المزيد من الكيانات الأخرى تنضم.. شوفنا الدور المجمع والمحشود والمنسق والمسيطر عليه.. ونتائجه في العروض السابقة على المستوي الاقتصادي والصحي والمستويات الأخرى الاجتماعي.. الجهد المنسق واضح جدا خلال السنة دي".

وتابع الرئيس السيسي: "لازم نشكر كل المساهمين من فضلكم.. سواء من مصر أو خارج مصر.. نوجه لهم التحية ونشكرهم لأن الكلام بيتم من خلال دعم كل إنسان عنده القدرة ومن جوه الخير من خلال القدرة اللى عنده أن المساعدة تصل للناس.. وبالأرقام اللى اتقالت سواء 10 مليارات .. دي أموال متبرعين.. ربنا سبحانه وتعالي يوجه لكم الخير ومحتاجين زيادة".

وانطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى 13 مارس 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي.

ويقدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من خلال مؤسساته الشريكة ملحمة إنسانية خدمية متكاملة للأهالى فى القرى الأشد احتياجا، ولعب دورا هام فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا والمتمثلة فى تقديم العينى بأشكال المساعدات الاجتماعية المختلفة للأيتام والأرامل والمقبلات على الزواج ومشروعات التمكين الاقتصادى .

وأطلق التحالف عدة مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقًا، حيث تعددت جهود التحالف لتشمل تقديم الدعم النقدي والدعم الغذائى والإمداد بالمستلزمات الدراسية، وكان من بين القوافل التي نظمها التحالف قوافل "ستر وعافية" التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، يشهد مشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.