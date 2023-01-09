شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية توجه المحافظات بنشر فرق الطوارئ وسيارات شفط مياه الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مع عدد من المحافظين الأوضاع في المحافظات بعد تعرضها لموجة من الطقس السيء وسقوط الأمطار بنسبة متوسطة وغزيرة خلال الساعات الماضية ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة سقوط الأمطار وعمليات شفط وسحب تجمعات المياه، مؤكداً أن غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تتابع بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظات وغرفة عمليات مجلس الوزراء جهود المحافظات لإزالة مياه الأمطار التي سقطت على بعض المحافظات.

وفي هذا السياق، أشار التقرير الذي تلقاه الوزير منذ دقائق، إلى تعرض محافظة الاسكندرية إلى أمطار متوسطة إلي غزيرة علي عدة مناطق منها حي العامرية أول وثان وحي وسط والطريق الساحلي ومدينة برج العرب وحي المنتزة والعجمي، مما أدي لحدوث تجمعات مياه وتم رفعها باستخدام معدات الوحدات المحلية بالتنسيق مع معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما أوضح التقرير سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة بمدن ومراكز المنوفية والقليوبية، وأحياء التبين والبساتين وحلوان ومايو وغرب وشرق مدينة نصر، والمنطقتين الغربية والشمالية بمحافظة القاهرة، ومراكز مرسي مطروح والنجيلة والضبعة بمحافظة مطروح، ومناطق التل الكبير والقصاصين وفايد وقرية أبو سلطان وسيرابيوم وأبو صوير وحي ثالث وثان بمحافظة الاسماعيلية، وقامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بشفط تجمعات المياه بالتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار التقرير أيضاً إلى سقوط أمطار متوسطة وثلوج علي منطقة فيصل بمحافظة الجيزة أدت لحدوث تجمعات للمياه ، وجاري العمل علي رفعها، لافتاً إلى متابعة محافظة الجيزة لأعمال رفع التجمعات من شارع فيصل ومحور 26 يوليو، كما سقطت أمطار غزيرة علي مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، أسفرت عن حدوث تجمعات للمياه بميدان الطيارة وأبو سمران وتم التعامل معها، وأسفرت سقوط الأمطار بمحافظة شمال سيناء علي مدينة نخل إلي تكون سيل متوسط بوادي النثيلة متجه لوادي البروك وطريق الحسنة نخل، دون خسائر أو قطع للطرق، فيما سقطت أمطار خفيفة علي مدينة العريش بشمال سيناء، ومحافظة السويس، ومدينتي بئر العبد وسانت كاترين بجنوب سيناء وتم التعامل معها، ولم يتم رصد أي معوقات سواء بالطرق أو المرافق العامة أو المواني بالمحافظات، كما أشار التقرير إلى توقف سقوط الأمطار علي محافظات البحر الأحمر ومطروح والقليوبية فيما بعد.

ووجه وزير التنمية المحلية بسرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار الموجودة في بعض الأماكن سواء في المدن أو المراكز في الشوارع الرئيسية والفرعية وكذا القري وتواجد سيارات الشفط في الشوارع وسحب المياه منها أولاً بأول لعدم التسبب في حدوث أية مشاكل للمواطنين وحفاظاً علي سلامتهم .

كما وجه اللواء هشام آمنة باستمرار التواجد الميداني لمعدات وأجهزة وعربات الوحدات المحلية والأحياء بالشارع ومتابعة أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بكافة الشوارع والميادين بنطاق المحافظات لحين الانتهاء من أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار.

وطالب " آمنة " المحافظين بضرورة تواجد وانتشار فرق الطوارئ وسيارات شفط المياه والتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات وعلي رأسها شركات مياه الشرب والصرف الصحى لسرعة شفط أى تجمعات أو تراكمات للمياه و التعامل مع أي حادث طارئ، مشددًا على إستمرار رفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ بالمحافظات لحين إستقرار حالة الطقس وانتهاء موجة سقوط الأمطار التى تشهدها المحافظات .

ورصد تقرير غرفة عمليات الوزارة إلى تواجد رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية والقيادات التنفيذية فى بعض المناطق بالمحافظات لمتابعة إجراءات العاملين بالمحليات والأحياء للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار .

وطالب وزير التنمية المحلية كافة العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظات باستمرار بذل كافة الجهود الممكنة لعدم حدوث أى تجمعات لمياه الأمطار تؤثر على الحركة المرورية وحركة سير المواطنين بالمحافظات وخاصة الطلاب خلال توجههم الي المدارس والجامعات بمختلف المحافظات .