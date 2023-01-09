شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشكر نماذج مستفيدة من مبادرة التمكين الاقتصادى للتحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر إلى نماذج مستفيدة من مبادرة "التمكين الاقتصادي" للتحالف الوطني للعمل الأهلي الوطني التنموي، قائلا: "لازم اشكركم واحييكم.. ربنا يوفقكم.. وأنا سعيد.. انتوا نماذج ضمن عدد كبير من مصريات ومصريين شغالين في إطار الاستفادة من مبادرة التمكين الاقتصادي".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: "بشكركم علشان النجاح.. وبقتوا مثال ونموذج للناس. اللى زيكم يشتغلوا ويشوفوا الأمل وييقي حاجة تفرحنا وتسعدنا.. وأتمني لكم التفوق وأتمني للجميع التوفيق".