شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى: قدمنا خدمات طبية لـ5 ملايين مواطن بتكلفة 4.9 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الدكتورة هالة صلاح المستشارة الطبية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أبرز وأهم ما قدمه التحالف في مجال الصحة، والخدمات الصحية المقدمة، بالتعاون بين مؤسسات التعليم العالي والمجتمع الأهلي، في إطار الاهتمام الكبير بقطاع الصحة.

وأضافت خلال كلمتها في مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "في ملف الصحة تم العمل من خلال 3 آلاف جمعية قاعدية، و310 معامل و320 صيدلية و60 مستشفى متخصص، بالإضافة إلى الكيانات البحثية المختلفة"، لافتة إلى أنه تم تقديم خدمات صحية مختلفة إلى 5 ملايين مواطن بتكلفة تصل 4.9 مليار جنيه، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بالصحة على رأس الأولويات، تحسين مؤشرات الصحة، وكانت الفئات المستهدفة من خدمات التحالف جميع الفئات داخل المجتمع بداية من المرأة والأطفال وذوي الهمم،

وحول حصاد عام 2022 في مجال الصحة قالت الدكتورة هالة صلاح: "من أهم الأنشطة التي قدمها التحالف الوطني للعمل الأهلي، القوافل الطبية وهي نوعين الأول قوافل طبية علاجية وقوافل توعوية.. حيث تم تنفيذ 3594 قافلة طبية لخدمة 1.360 مليون مواطن بتكلفة 350 مليون جنيه، وكانت قوافل شاملة، يجلس الفريق لمدة 4 أيام ويقدم العلاج اللازم، وخلال هذه القوافل كان الأهالي يشعرون بالامتنان والفرحة خاصة في المناطق الريفية والحدودية.. حيث أنها خدمة طبية في صورة قوافل شاملة ومتخصصة.. وهناك من كان يحتاج للتواصل بأحد مؤسسات التحالف والنقل للمستشفيات وتقدم الخدمة، وفق قوافل العلاج الجاد.. وكان هناك قوافل لها جانب توعوي.. في إطار توعية صحية للأسرة والأم عن التغذية السليمة، وحماية الأطفال من الأمراض.. الوقاية خير من العلاج، حيث تم الوصول إلى 2.5 مليون مواطن، من خلال التوعية الصحية والثقافة الصحية.

وأشارت المستشارة الطبية للتحالف الوطني للعمل الأهلي: "تم الاستفادة من 60 مستشفي متخصصة في مجالات مثل القلب والأورام وعلاج أمراض الكبد، حيث تم تقديم الخطة العلاجية إلى.. 1.930 مليون مواطن"، موضحة أن المراكز الصحية لها دورا كبيرا في دعم جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي.. ودعم المستشفيات بـ 110 مليون جنيه للمستشفيات الحكومية والجامعة، وهناك أنشطة أخري لتقديم علاج دوري ومستلزمات طبية وتكفل الأسرة والأجهزة التعويضية، بتكلفة 400 مليون جنيه، في إطار الاهتمام بالمجال الصحي.

وتابعت: "مرض الأورام كان ملفا مهما في التحالف.. خلال الفترة السابقة تم تقديم خدمات طبية لمرض الأورام بإجمالي 1.93 مليون خدمة، بتكلفة مليار و635 مليون جنيه مصري.. وأمراض القلب تم الوصول إلى 87 ألف مستفيد بتكلفة 875 مليون جنيه مصري"، مشيرة إلى أن هناك دعم للقطاع الطبي بصورة غير مباشرة من خلال رفع القدرة للأطباء وأطقم التمريض والفنيين، وعي بدور البحث العلمي في تطوير وتحسين الخدمة الطبية المقدمة.

وقالت الدكتورة هالة صلاح: سقف الطموح في 2023 مرتفع ونواصل العمل ونقدر نوصل إلى 6 ملايين مواطن وتقدم الدعم للمستشفيات بتكلفة 600 مليون جنيه وهو دور فعال للتحالف".

واستمع الرئيس السيسي، على الهواء مباشرة لقافلة طبية من محافظة الفيوم، شاملة التخصصات المختلفة، ومبادرة أطفال أصحاء للكشف عن أمراض سوء التغذية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني، خطة تنفيذية تحت مظلة التحالف الوطني.

وانطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى 13 مارس 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي.

ويقدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من خلال مؤسساته الشريكة ملحمة إنسانية خدمية متكاملة للأهالى فى القرى الأشد احتياجا، ولعب دورا هام فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا والمتمثلة فى تقديم العينى بأشكال المساعدات الاجتماعية المختلفة للأيتام والأرامل والمقبلات على الزواج ومشروعات التمكين الاقتصادى .

وأطلق التحالف عدة مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقًا، حيث تعددت جهود التحالف لتشمل تقديم الدعم النقدي والدعم الغذائى والإمداد بالمستلزمات الدراسية، وكان من بين القوافل التي نظمها التحالف قوافل "ستر وعافية" التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، يشهد مشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.