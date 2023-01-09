شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بنك الطعام: قدمنا خدمات لأكثر من 25 مليون مواطن فى 27 محافظة مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن القطاع المدني قطاعا حيا وقويا ويصمم على القيام بكل ما يلزم، لتحقيق رسالته، وهناك عشرات الآلاف من الجمعيات تنتشر على أرض مصر لخدمة المواطنين.

وأضاف في كلمته بالمؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التحالف الوطني قدم خلال العام الماضي، خدمات لأكثر من 25 مليون مواطن في 3000 قرية مصرية في 27 محافظة، بقضية الأمن الغذائي، وفقا لخطة منضبطة علميا ومتسقة بدقة مع الإطار الأممي لأهداف التنمية المستدامة وتحديدا الهدف الثاني وهو القضاء على الجوع.

وأشار إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قدم 60 ألف طن من الاحتياجات الغذائية لـ24 مليون مواطن، كما هناك تركيزا على الأسر غير القادرة على العمل، والتي يصعب عليهم العمل، مثل السيدات المعيلات لعدة أطفال دون الخامسة، وكبار السن والمصابين ببعض الأمراض المزمنة التي تجعل عليهم مشقة في العمل.

وتابع: "خدمنا أكثر من 37 ألف طفل في محور الوقاية في أكثر من 10 محافظات، ونتدخل في هذا المحور عبر 3 نقاط رئيسية، الأولى نتدخل في بداية فترة الحمل وحتى بلوغ الطفل عامين، ونستهدف القضاء على التقزم الناتج عن سوء التغذية، ثم نستكمل في مرحلة الحضانات الأهلية ووصولا إلى التعليم الرسمي، بتقديم وجبة غذائية ساخنة يوميا معدة خصيصا لكل فئة عمرية، وتوفر للأطفال 30% من احتياجاته الغذائية اليومية".

وأكمل: "المحور الثالث، هو محور التمكين، وجرى فيه مساعدة أكثر من 71 ألف مزارع عبر أكثر من 71 ألف فدان من أرض مصر، وهذا المحور نعتمد فيه على آلية العمل الشمولي وهذه الآلية نحاول أن ندمج المستحقين القادرين على العمل بداخل سلاسل الإمداد بالكيانات الخيرية وهذا يمكننا في منحهم بديل جيد عن المساعدات المباشرة".

وشدد على تكثيف الأعمال على كافة المحاور، للوصول إلى 1.5 مليون مواطن شهريا لضمان الحماية الاجتماعية، و25 مليون مواطن بشكل موسمي هذا العام، بجانب العمل على تحسين كفاءة الخدمات وسوف يتم إطلاق نتائج أول دراسة بحثية منضبطة في مجال أبحاث الغذاء من مختبر أبحاث بنك الطعام المصري، بهدف تحديد التكلفة المثلى - دون زيادة أو نقصان - التي توفر الأمن الغذائي للمستحقين.

وأردف في حديثه للرئيس السيسي: "لدينا حلم كبير جدا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لمصر، وسوف نحاول أن نسعى في هذا الأمر بقدر المستطاع".

وانطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى 13 مارس 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي.

ويقدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من خلال مؤسساته الشريكة ملحمة إنسانية خدمية متكاملة للأهالى فى القرى الأشد احتياجا، ولعب دورا هام فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا والمتمثلة فى تقديم العينى بأشكال المساعدات الاجتماعية المختلفة للأيتام والأرامل والمقبلات على الزواج ومشروعات التمكين الاقتصادى.

وأطلق التحالف عدة مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقًا، حيث تعددت جهود التحالف لتشمل تقديم الدعم النقدي والدعم الغذائى والإمداد بالمستلزمات الدراسية، وكان من بين القوافل التي نظمها التحالف قوافل "ستر وعافية" التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، يشهد مشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.