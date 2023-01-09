شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة الإخبارية": تعطل السفينة جلورى لم يؤثر على حركة الملاحة بقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر لـ"القاهرة الإخبارية" إن تعطل السفينة "جلورى" لم يؤثر على حركة الملاحة بقناة السويس.

وأفادت قناة "اكسترا نيوز"، فى خبر عاجل: "أنباء عن جنوح سفينة شحن تسمى جلورى بقناة السويس وبدء المحاولات لتعويمها".

كما أفادت "رويتر" أن سفينة الشحن (جلوري) جنحت في قناة السويس أثناء عبورها مع القافلة المتجهة جنوبا ضمن قافلة الشمال قرب مدينة القنطرة، بينما تحاول زوارق قطر تعويمها،مؤكدة أنها سفينة بضائع ترفع علم جزر مارشال.