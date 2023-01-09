شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: انتظام حركة الملاحة بالقناة وتعاملنا باحترافية مع عطل السفينة جلورى والان مع تفاصيل الخبر
وأكد الفريق ربيع على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.
وكانت الهيئة أعلنت أنه تم الدفع بعدد 4 قاطرات تتقدمهم القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طن، للتعامل السريع مع الموقف و قطر السفينة بما يسمح باستئناف عبورها بالقناة مرة أخرى حتى توقفها في أقرب نقطة في منطقة البلاح لإصلاح العطل.
ويبلغ طول السفينة ٢٢٥ متر، وعرضها ٣٢متر، بحمولة قدرها ٤١ ألف طن، وتتبع التوكيل الملاحي إنشكيب.
وتسجل التقارير الملاحية، اليوم الإثنين، بمشيئة الله، عبور ٥١ سفينة من الاتجاهين، ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال ٢٥ سفينة، ومن اتجاه الجنوب تعبر ٢٦سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة.