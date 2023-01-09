شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تشدد على مواجهة الغش بامتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بضرورة مواجهة الغش بامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، موضحة أنه يتم تطبيق قانون مكافحة الغش على أى طالب يقوم بتصوير أسئلة امتحانات ونشرها على صفحات وجروبات الغش.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت ضوابط عقد الاختبارات الإلكترونية، للصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن الامتحانات تعقد على مستوى الإدارات التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي على أن تشمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختبار من متعدد بنسبة 85% ، ويكون الامتحان إلكترونيا أو مقاليا في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان.

وأكدت المديريات التعليمية، أنه يتم توفير فرد أمن بكل إدارة في مقر وضع الأسئلة مصاحب للموجه الأول للمادة ومسئول التطوير التكنولوجي أثناء رفع الامتحان على المنصة، ويتم تحميل أسئلة الاختبارات على منصة الامتحانات بنفس ترتيب المواد طبقا لجدول الامتحان المعد من المديرية على أن يبدأ تحميل الامتحانات على المنصة بداية يناير المقبل على أن يتم الحفاظ على سريتها.

وشددت المديريات التعليمية على أن الحفاظ على سرية الأسئلة الإلكترونية أو الورقية للامتحانات مسئولية الإدارات واللجنة الفنية المسئولة عن وضع الامتحانات، مشيرة إلى أن الاختبارات تتم مع تطبيق كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سريتها والتصدى للغش الإلكترونى.