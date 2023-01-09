شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: حركة الملاحة بقناة السويس لم تتأثر بعطل السفينة جلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بقناة السويس لم تتأثر جراء عطل السفينة جلوي، وذلك وفق خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف الفريق أسامة ربيع: "لا يوجد جنوح لسفن بقناة السويس وما حدث عطل بالسفينة وتم التعامل سريعا مع العطل والأمور تحت السيطرة".

وأفادت قناة "إكسترا نيوز"، فى خبر عاجل: "أنباء عن جنوح سفينة شحن تسمى جلورى بقناة السويس وبدء المحاولات لتعويمها".

كما أفادت "رويتر" أن سفينة الشحن (جلوري) جنحت في قناة السويس أثناء عبورها مع القافلة المتجهة جنوبا ضمن قافلة الشمال قرب مدينة القنطرة، بينما تحاول زوارق قطر تعويمها،مؤكدة أنها سفينة بضائع ترفع علم جزر مارشال.