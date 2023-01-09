شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: السد العالى حمى مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن السد العالى يعد أعظم مشروع هندسى في القرن العشرين، وقد حمى هذا المشروع مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات، ويمثل قدرة الشعب المصرى على البناء والعمل عندما استطاعت السواعد المصرية بناء هذا العمل الضخم بكل إصرار وعزيمة.
وتوجه سويلم بالتحية والتقدير لكل من شارك فى تحقيق هذه الملحمة التاريخية حينما كتب العاملين بهذا المشروع تاريخاً عظيماً يُروى لأجيال عديدة قادمة، عندما تمكنوا من ترويض الطبيعة الصخرية فى جنوب مصر ليبنوا السد العالي كعلامة بارزة وخالدة فى تاريخ مصر.
الجدير بالذكر أن قرار بناء السد العالى إتخذ في عام 1953 بتشكيل لجنة لوضع تصميم للمشروع ، وتم وضع تصميم السد العالى فى عام 1954 تحت إشراف المهندس موسى عرفة والدكتور حسن زكى بمساعدة عدد من الشركات العالمية المتخصصة ، وقد لجأت مصر آنذاك لتأميم قناة السويس فى عام 1956 لتوفير الموارد المالية اللازمة لبناء السد العالي ، ليتم توقيع إتفاقية بناء السد العالى في عام 1958 و وضع حجر الاساس فى عام 1960 .
وفى التقرير التالى نرصد 10 معلومات عن السد العالى:
1- وضع حجر أساسه الرئيس جمال عبدالناصر بمساعدة الاتحاد السوفيتى فى 1960.
2- اكتمل بناؤه عام 1968.
3- تم افتتاحه رسميا عام 1971.
4 قدرت تكلفته بنحو مليار دولار ثلثها من قبل الاتحاد السوفيتى.
5- حمى مصر من مخاطر الفيضان وساعد فى التحكم بتدفق المياه.
6- ساهم فى توليد الطاقة الكهرومائية لإنارة مدن وقرى مصر.
7- كون خلفه أكبر بحيرة صناعية فى العالم بطول 500 كيلو متر متوسط، وعرض 10 كيلو مترات، وسعة تخزينية 162 مليار متر مكعب.
8- يبلغ طول السد 3600 متر، وعرض القاعدة 980 مترا، عرض القمة 40 مترا ، والارتفاع 111 مترا.
9- يمكن أن يمر خلال السد تدفق مائي يصل إلى 11,000 متر مكعب من الماء في الثانية الواحدة.
10 ساهم فى زيادة مساحة الرقعة الزراعية بمصر من 5.5 إلى 7.9 مليون فدان.