شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: السد العالى حمى مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن السد العالى يعد أعظم مشروع هندسى في القرن العشرين، وقد حمى هذا المشروع مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات، ويمثل قدرة الشعب المصرى على البناء والعمل عندما استطاعت السواعد المصرية بناء هذا العمل الضخم بكل إصرار وعزيمة.

وأضاف: سنحتفل أيضا خلال أيام بذكرى افتتاح الرئيس الراحل محمد أنور السادات مشروع السد العالى فى يوم 15 يناير عام 1971، هذا اليوم الذى أصبح عيدا قوميا لمحافظة أسوان.

وتوجه سويلم بالتحية والتقدير لكل من شارك فى تحقيق هذه الملحمة التاريخية حينما كتب العاملين بهذا المشروع تاريخاً عظيماً يُروى لأجيال عديدة قادمة، عندما تمكنوا من ترويض الطبيعة الصخرية فى جنوب مصر ليبنوا السد العالي كعلامة بارزة وخالدة فى تاريخ مصر.

الجدير بالذكر أن قرار بناء السد العالى إتخذ في عام 1953 بتشكيل لجنة لوضع تصميم للمشروع ، وتم وضع تصميم السد العالى فى عام 1954 تحت إشراف المهندس موسى عرفة والدكتور حسن زكى بمساعدة عدد من الشركات العالمية المتخصصة ، وقد لجأت مصر آنذاك لتأميم قناة السويس فى عام 1956 لتوفير الموارد المالية اللازمة لبناء السد العالي ، ليتم توقيع إتفاقية بناء السد العالى في عام 1958 و وضع حجر الاساس فى عام 1960 .