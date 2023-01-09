شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أجولة دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى حملة تموينية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر
كما شنت إدارة تموين السادس من أكتوبر، حملة على الأسواق والمخابز، أسفرت عن تحرير 10 محاضر مختلفة من مزاولة نشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن أسعار وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وذلك برئاسة سامية إسماعيل مدير الإدارة.
وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد كلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين في شن الحملات على المحال والمخابز والبدالين التموينين والتعامل الحازم حيال المخالفات.
ووجه اللواء أحمد راشد، بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها مع إلزام مفتشي التموين بالمرور اليومي على المخابز، وتحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم لمستحقيه.
وأكد محافظ الجيزة، على ضرورة التعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لحجب البيع أو احتكار السلع، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والتعامل الفورى مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين السلع بهدف التلاعب بالأسعار مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتا أنه سيقوم بالمرور الدورى، لمتابعة حالة الأسواق والتزام المحال بالإعلان عن الأسعار ومدى توافر السلع وكافة احتياجات المواطنين.