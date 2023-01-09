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شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة المجلة العلمية لآثار القاهرة مجانا على موقع الكلية بالعربية والإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار، أن الكلية استحدثت في عام 2020 مجلة ترميم الآثار وتصدر باللغة الإنجليزية في المجالات المختلفة لعلاج وصيانة وترميم الآثار، وحصلت على أعلى تقييم من المجلس الأعلى للجامعات وفي طريقها للتسجيل بمحرك Scoupas بعد صدور 6 أعداد منها حتى ديسمبر 2022.
كما أشار عميد كلية الآثار، إلى صدور العدد السادس والعشرين من مجلة الكلية، وهو العدد الأكبر في تاريخ المجلة منذ تأسيسها حيث يضم 67 بحثًا في جميع تخصصات الآثار باللغتين العربية والإنجليزية، منها 40 بحثًا باللغة العربية، و27 بحثًا باللغة الإنجليزية، والمجلة حاصلة على أعلى تقييم من المجلس الأعلى للجامعات وفي طريقها للتسجيل بمحرك Scoupas.
جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمجلات العلمية، واستطاعت خلال فترة وجيزة أن يكون للمجلات التي تصدر عنها شأن كبير على المستوى العالمي من حيث معادل التأثير الدولي أو الاستشهاد بالبحوث المنشورة والاطلاع عليها، والذي يعكس تطبيق سياسات جامعات الجيل الرابع، والسير بخطى كبيرة نحو العالمية، والمساهمة في رفع ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية، وتسهيل إجراءات النشر الدولي للباحثين من خلال عقد اتفاقيات وتحالفات مع كبرى الجامعات العالمية ودور النشر.
مجله كليه الاثار