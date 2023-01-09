شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: مصر مركز إقليمى لتقديم الخدمات التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أيمن عاشور، أن إنشاء عدد كبير من الجامعات الجديدة والمتطورة واهتمام مصر بتقديم خدمات تعليمية متميزة وإقامة معيشية مناسبة للطلاب الوافدين، إلى جانب امتلاك الإمكانات البشرية جعلها تمتلك المقومات اللازمة لتصبح مركزا إقليميا لتقديم الخدمات التعليمية، فضلا عن التقدم الذى تحققه الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية.

وقال الدكتور أيمن عاشور - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الجامعات المصرية استقبلت خلال العام الماضى 21 ألفا و84 طالبا وطالبة من مختلف دول العالم بمرحلة البكالوريوس، إلى جانب زيادة عدد الطلاب الوافدين الملتحقين بمرحلة الدراسات العليا إلى 5 آلاف و235 طالبا وطالبة.

وأضاف أن الخطة التنفيذية للوزارة لعام 2023، تتضمن البدء في تنفيذ مخرجات إستراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز محاورها على التخصصات البينية، والتكامل بين التخصصات العلمية، والمشاركة الفاعلة، والمرجعية الدولية، والاستدامة، والابتكار.

وحول أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمى خلال عام 2022، أوضح عاشور أن هناك تقدما غير مسبوق للجامعات والمراكز البحثية في التصنيفات الدولية للجامعات والمراكز البحثية خلال العام الماضي، أسفر عن ارتفاع عدد الجامعات المصرية المُدرجة بتصنيف التايمز البريطاني للتنمية المُستدامة لعام 2022 إلى 36 جامعة مصرية، مقارنة بـ 31 جامعة في عام 2021، و23 جامعة في عام 2020، و16 جامعة في عام 2019، كما أدرج هذا التصنيف بشكل عام الجامعات على مستوى العالم، ليضم 1406 جامعات من 106 دول هذا العام مقارنة بـ 1115 جامعة عام 2021، فضلاً عن أن أهداف التنمية المُستدامة فى هذه المجالات تعُد أحد الأنشطة الهامة للجامعات المصرية أسوة بالجامعات العالمية.

وأفاد بأنه لأول مرة يتم إطلاق تصنيف للمراكز البحثية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر سيماجو العالمي، إلى جانب إدراج 24 جامعة مصرية بتصنيف شنغهاي الصيني للتخصصات الأكاديمية لعام 2022، وإدراج 19 جامعة مصرية ضمن تصنيف "US NEWS" العالمي، وإدراج 42 جامعة مصرية ضمن تصنيف سيماجو الإسباني لعام 2022، وإدراج 76 مؤسسة تعليمية وبحثية مصرية فى تصنيف ويبوميتركس الإسباني .

ونوه وزير التعليم العالي، أنه في إطار اهتمام الوزارة بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية، فإن الوزارة حرصت على تشجيع النشر العلمي الدولي، وتقديم الدعم الفني للجامعات المصرية والمؤسسات البحثية، بما يسهم بتقدمها في التصنيفات الدولية.

وأشار الوزير، إلى أن تقدم الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية المختلفة يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها التدريب على النشر الدولي، بالإضافة إلى ما تقوم به الجامعات والمراكز والهيئات البحثية من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المُتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًّا في عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري.

وردا على سؤال حول عدد الجامعات الأهلية التي بدأت الدراسة بها خلال العام الجامعي الحالي، قال الدكتور أيمن عاشور، أن عام 2022 شهد بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية، وبلغت تكلفة إنشاء وتجهيز المرحلة الأولى 39 مليار جنيه، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، والتوسع في إنشاء جامعات أهلية بمعايير عالمية، تستجيب لحاجات سوق العمل في مواكبة التطور المعاصر في البرامج الدراسية الحديثة على المستوى الدولي، وإتاحة فرص أكبر لتعليم جامعي يقوم على الشراكات مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.

ولفت عاشور، أن الجامعات الأهلية الجديدة التي بدأت الدراسة في هذا العام الدراسي هي (أسيوط الأهلية - المنصورة الأهلية - بني سويف الأهلية - حلوان الأهلية - الزقازيق الأهلية - بنها الأهلية – الإسماعيلية الجديدة الأهلية - جنوب الوادي الأهلية - المنوفية الأهلية - المنيا الأهلية - شرق بورسعيد الأهلية - الإسكندرية الأهلية).