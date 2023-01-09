شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تكشف 8 حقائق هامة حول تطوير حديقتى الحيوان والأورمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال إنفوجراف نشره مركز المعلومات الصوتية والمرئية، عن 8 حقائق هامة حول تطوير حديقتي الحيوان والأورمان.

وتمثلت الحقائق الـ8 في التالي:

1 - الحديقتان ستظلان تحت ولاية وزارة الزراعة.

2- الحديقتان مفتوحتان للجمهور حتى انتهاء إجراءات التعاقد الخاصة بالتطوير.

3- سيتم غلق الحديقتين أثناء عملية التطوير لحجم الإنشاءات الكبيرة والتطوير الذي سيتم في البنية الأساسية والتحتية لهما.

4- سيتم ضغط مدة التطوير بناء على توجيهات القيادة السياسية، من عامين إلى عام واحد فقط، ومن ثم فتحهما للجمهور.

5- لن يتم المساس بالمساحات الخضراء مع الحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين.

6- لن يتم المساس بالمباني الأثرية والتاريخية في الحديقتين.

7- سيتم الاستعانة بالخبرات الأجنبية والشراكة مع القطاع الخاص المصري، في عملية التطوير حتى تضاهي الحديقتان أفضل الحدائق العالمية.

8- الجهة المطورة ستتولى الانفاق من مواردها دون أعباء على الوزارة وتستردها من التشغيل.



