متحدث التعليم: مبادرة "إحياء المسرح المدرسى" آلية منظمة لاكتشاف المواهب ورعايتها

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القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شادى زلطة أن مبادرة "إحياء المسرح المدرسى" هى آلية منظمة ستنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الثقافة ومجموعة قنوات مدرستنا وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاكتشاف المواهب ورعايتها واستثمارها في مجال المسرح والفنون، مشيرا إلى أن استراتيجية الوزارة في تنفيذ يوم الأنشطة المدرسية الرياضية والفنية والثقافية تستهدف بناء جوانب شخصية الطالب الثقافية والفكرية وترسيخ الهوية المصرية واكتشاف المواهب ورعايتها وتنميتها.

وقال زلطة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن وزارة التربية والتعليم تستهدف تطوير الإجراءات التي اتخذتها منذ بداية العام الدراسي في اكتشاف المواهب وتنميتها من خلال المبادرة بالتعاون مع وزارة الثقافة، لإعادة بث الروح الفنيّة في المدارس وتنميتها وخلق جيل مثقف علميًا وفنيًا وأدبيًا.

وأوضح أن الوزارة سوف تبدأ خطوات المبادرة فعليا مع بداية الفصل الدراسي الثاني، كما تم عمل حصر لكافة المسارح المدرسية على مستوى الجمهورية وعمل مراجعة لكافة العناصر التنفيذية من موجهي مسرح ومعلمين، لتؤتي المبادرة ثمارها وتنشئة جيل مثقف مبدع واع لكل الفنون بكل أشكالها.

وأشار زلطة إلى أن هناك تعاونا مثمرا مع وزارة الثقافة لتبني المواهب الواعدة للوقوف على المسارح القومية، حيث أن وزارة الثقافة سوف توفر كافة الإمكانيات والأدوات وبالاشتراك مع المؤلفين ليباشروا الترتيبات الخاصة بالمسرحيات من بداية السيناريو والقصة والحوار .

ولفت إلى أن المبادرة سنتطلق مع بداية التيرم الثاني وستستمر طوال العام بمشاركة كبار الفنانين والمخرجين، وستتضمن المبادرة إجراء مسابقات لاكتشاف الموهوبين في المدارس وذلك على مستوى المدارس ثم الإدارات ثم المديريات ثم التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية وتقديم الحوافز والهدايا للفرق المسرحية الفائزة وتكريم الفائزين ورعايتهم ودعمهم بعد المسابقة بالتنسيق مع وزارة الثقافة ليتم دمجهم في ورش العمل المسرحي أو الموسيقي، للاستثمار في الجيل الواعد وتنمية حس الموهبة والإبداع لديه واكتشافها.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي قد دشن مبادرة "إحياء المسرح المدرسي والفنون بالمدارس المصرية"، أول أمس السبت وذلك خلال العرض المسرحي "تقدر" بالتعاون مع وزارة الثقافة ومجموعة قنوات مدرستنا والشريك الإعلامي "المتحدة للخدمات الإعلامية" على مدى يومين .

وشهد العرض المسرحى "تقدر" مشاركة 7 طلاب من أصحاب المواهب الفنية من المدارس المصرية، وتناول رحلة لإلهام الطفل المصري من خلال ماضيه العريق، وحاضره المتطور على إيجاد حلمه الخاص والسعي لتحقيقه، كما ناقش العرض عدة قضايا من خلال الاستعراضات المسرحية مثل الهوية المصرية وتاريخ الحضارة المصرية وأهمية تعريف الطفل المصري بالنماذج المشرفة والملهمة ورحلة كفاحها لتكوين صورة ذهنية صحيحة لدى الأطفال عن مهن المستقبل، فضًلا عن أهمية الثقافة والقراءة في تشكيل المعرفة وتكوين الشخصية.

وضم العرض، الذي انطلق على مدار يومي 7 و8 يناير الجاري وقام بتأليفه الدكتور مدحت العدل وإخراج بتول عرفة، مجموعة من نجوم الفن وهم يسرا، كارول سماحة، أكرم حسني، حنان مطاوع، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، محمد الشرنوبي، أحمد الرافعي، فريق بلاك تيما، وكورال الشرق.