شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل و14 يناير للثانوى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الاثنين امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسى، حيث تعقد الاختبارات لصفوف من الرابع حتى الثانى الإعدادى، كما تنطلق امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام 14 يناير الجارى، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال نفس الشهر حسب جدول كل مديرية تعليمية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استعداد المديريات والإدارات التعليمية للامتحانات، حيث تم الانتهاء من طباعة الأسئلة بشكل واضح دون أخطاء لغوية أو مشاكل فى الطباعة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء عقد الامتحانات موجه المدارس بضرورة أن يتم التصحيح بكل دقة دون أخطاء حتى يتم الانتهاء من التصحيح وإعلان النتيجة بشكل موحد على مستوى الإدارات التعليمية بمختلف المحافظات.

وحددت الوزارة، ضوابط عقد الاختبارات الإلكترونية، للصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن الامتحانات تعقد على مستوى الإدارات التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي على أن تشمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختبار من متعدد بنسبة 85% ، ويكون الامتحان إلكترونيا أو مقاليا في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان.

وأكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على مديرى المديريات ضرورة الالتزام بضوابط العملية الامتحانية لسنوات النقل والشهادة الإعدادية، مشددًا على الالتزام بالكتب الدورية المنظمة لهذا الشأن، وعدم إجراء امتحانات خلال الأعياد والعطلات الرسمية، وتحويل المخالف لذلك للمسائلة القانونية.

ووجه الوزير بالالتزام بالإجراءات الوقائية التى من شأنها عدم السماح بتكرار الأخطاء أو الأحداث التى حدثت من قبل، مشددا على تحرير إقرار بعدم وجود موانع لدى جميع المشاركين وخاصة واضعي الامتحان، والالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والالتزام بالمستويات المعرفية في الورقة الامتحانية لتكون مقسمة 30% ؜ للفهم و40% ؜ للتطبيق و30% ؜ لحل المشكلات والإبداع، والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة، وتناسب الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة ووقت المراجعة مع الزمن المخصص للامتحان.

كما وجه الوزير بوضع علامة مائية باسم الإدارة التعليمية على أوراق الأسئلة لتحديد المسئولية فى حال وقوع أى خطأ، مع تشديد المتابعة الأمنية على مراكز الاسئلة والتنسيق مع مديرية الأمن بكل محافظة.