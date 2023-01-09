شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار حالة الأمطار لـ3 أيام شائعة وانحصار فرص المطر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الاعلامي لهيئة الارصاد الجوية، تحذيرهم من تقلبات حالة الطقس اليوم وتعرضنا لمنخفض جوي، قائلا: "أصدرنا تنبؤات بالأمس وقلنا أن في أمطار ستكون موجودة وتمتد للقاهرة الكبرى وأن في منخفض يجذب معه تساقط أمطار".

ونفى الدكتور محمود القياتي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، ما يشاع خلال الساعات الأخيرة من أن هذه الموجة من الأمطار مستمرة لمدة ثلاث أيام، قائلا: "الحديث عن أن هذه الحالة مستمرة لمدة 3 أيام شائعة، والأمطار مستمرة غدا ولكن فرص الأمطار أقل من اليوم".

وأشار الدكتور محمود القياتي، إلى أن شدة الأمطار حاليا طبقا لصور الأقمار الصناعية بدأت تتجه للشرق عند مدن القناة، وبدأت الامطار تدخل هناك بغزارة حاليا، والأمطار غزيرة ورعدية هناك، وينضم لها المناطق في شرق القاهرة، وهذه الموجة سريعة ومرورها لا يتجاوز الـ48 ساعة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى تمركز السحب الرعدية الممطرة على محافظة الإسماعيلية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ويشهد غدا فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، بنسبة حدوث 30٪، وأمطار متوسطة بنسبة حدوث 60 ٪ على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40٪ على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وخليج السويس، وفرص أمطار متوسطة قد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40 ٪ على جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 ٪ على شمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.