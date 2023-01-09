شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: أكاديمية طيبة غير معتمدة وضبطنا 364 كيانا وهميا بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف عبد الغفار ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاحد ، أن هناك اكثر من 364 كيان وهمي على مستوى الجمهورية ، مشيرا الى أنة تم ضبط تلك الكيانات الوهمية بزعم اعتماده من الوزارة ويقدم شهادات وهمية .
وتابع :" أكاديمية طيبة الدولية متواجدة منذ عامين، وتقوم بعمل العديد من الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدم إليها آلاف الطلاب منذ العام الماضي، وحاليا يدرسون في الفرقة الثانية، وفوجئ الطلاب بعدم اعتماد الأكاديمية من الوزارة وتقدم أولياء الأمور ببلاغات للمباحث وتم القبض على مالك الأكاديمية "، مشيرا إلى أن الأكاديمية تقع بمنطقة المعادي الجديدة التابعة لقسم شرطة البساتين.
وأكمل: "أكاديمية طيبة الدولية غير معترف بها، ولا يعتد بأي شهادات تصدر من تلك الكيانات الوهمية"، مشيرا إلى أن الطلاب المتقدمين لتلك الكيانات الوهمية وظلوا بها لمدة عام يتقدموا الى المعاهد الخاصة اذا كان مجموعهم يوافق تلك المعاهد الخاصة وسوف يتم قبولهم فى الفرقة الاولى من الدراسة .
وأشار الوزير إلى أنه بجانب الدور البحثي للمراكز والهيئات البحثية، فإنها تقوم بتقديم خدمات مباشرة للمواطنين في مجالات تخصصاتها العلمية، لافتًا إلى الدور الذي يقوم به معهد تيودور بلهارس للأبحاث التابع للوزارة في خدمة الجانب البحثي والعلمي لأمراض الكبد والكلى والجهاز الهضمي، وكذا تقديم الخدمات الطبية للمرضى في هذا التخصص الذي يمس قطاع كبير من المواطنين.