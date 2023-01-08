شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: أكاديمة طيبة غير معتمدة وضبطنا 364 كيانا وهميا بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن قائمة المعاهد المعتمدة على مستوى الجمهورية، مسجلة رسميا ومثبتة على وزارة التعليم العالي، من خلال قائمة أصدرتها وزارة التعليم العالى، مشيرا إلى أن أكاديمية طيبة الدولية بالمعادي الجديدة، أكاديمية وهمية ولا تمت إلى التعليم العالى بصلة.

وأضاف عبد الغفار ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاحد ، أن هناك اكثر من 364 كيان وهمي على مستوى الجمهورية ، مشيرا الى أنة تم ضبط تلك الكيانات الوهمية بزعم اعتماده من الوزارة ويقدم شهادات وهمية .

وتابع :" أكاديمية طيبة الدولية متواجدة منذ عامين، وتقوم بعمل العديد من الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدم إليها آلاف الطلاب منذ العام الماضي، وحاليا يدرسون في الفرقة الثانية، وفوجئ الطلاب بعدم اعتماد الأكاديمية من الوزارة وتقدم أولياء الأمور ببلاغات للمباحث وتم القبض على مالك الأكاديمية "، مشيرا إلى أن الأكاديمية تقع بمنطقة المعادي الجديدة التابعة لقسم شرطة البساتين.

وأكمل: "أكاديمية طيبة الدولية غير معترف بها، ولا يعتد بأي شهادات تصدر من تلك الكيانات الوهمية"، مشيرا إلى أن الطلاب المتقدمين لتلك الكيانات الوهمية وظلوا بها لمدة عام يتقدموا الى المعاهد الخاصة اذا كان مجموعهم يوافق تلك المعاهد الخاصة وسوف يتم قبولهم فى الفرقة الاولى من الدراسة .

وفى وقت سابق أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالنهوض بالبحث العلمي، ورفع البنية الأساسية للمؤسسات البحثية، وإمدادها بالأجهزة العلمية المُتطورة، والاطلاع على التقنيات الحديثة في التخصصات العلمية ومتابعة تطبيقها، مؤكدًا على عدم فصل التطوير الأكاديمي عن التطبيق العملي، وربط البحث العلمي بقطاعات التنمية في الدولة.

وأشار الوزير إلى أنه بجانب الدور البحثي للمراكز والهيئات البحثية، فإنها تقوم بتقديم خدمات مباشرة للمواطنين في مجالات تخصصاتها العلمية، لافتًا إلى الدور الذي يقوم به معهد تيودور بلهارس للأبحاث التابع للوزارة في خدمة الجانب البحثي والعلمي لأمراض الكبد والكلى والجهاز الهضمي، وكذا تقديم الخدمات الطبية للمرضى في هذا التخصص الذي يمس قطاع كبير من المواطنين.