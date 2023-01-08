شكرا لقرائتكم خبر عن لا تستخدم الموبايل وتصور الرعد.. نصايح عاجلة من الأرصاد للمواطنين بسبب الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عددا من النصائح الهامة للمواطنين ، تزامنا مع الأمطار الغزيرة التى تتعرض لها البلاد وامتدت إلى القاهرة الكبرى ، وتؤثر على عدة مناطق متفرقة من الجمهورية .

يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تأثر البلاد بوجود منخفض جوى متمركز على البحر المتوسط يصاحبه حوض علوى بارد فى طبقات الجو العليا يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشدة على معظم أنحاء الجمهورية .

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين اتباع ما يلى :

- القيادة بهدوء أثناء الأمطار تجنبا لانزلاق السيارة

- التأكد من سلامة مساحات السيارة قبل السفر

- تجنب الأماكن التي بها تجمعات لمياه الأمطار.

- تجنب ملامسة أعمدة الإنارة تجنبا للصواعق الكهربية.

- عدم فتح النوافذ أثناء الأمطار الرعدية

- عدم استخدام التليفون المحمول فى تصوير الصواعق

ويشهد غدا الإثنين ، طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد غدا فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 30٪ ، وأمطار متوسطة بنسبة حدوث 60 ٪ على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40٪ على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وخليج السويس، وفرص أمطار متوسطة قد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40 ٪ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 ٪ على شمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين : القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.