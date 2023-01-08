شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: حديقة الحيوان بالجيزة تحتاج تطويرا للعودة إلى عضوية الاتحاد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد رجائى مدير الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن وزارة الزراعة قدمت عرضا كبيرا لتطوير حديقة الحيوان، مشيرا إلى أنه لم يتم تغيير البنية التحتية للحديقة على مستوى عقود طويلة، ويجب أن نتبع معايير الاتحاد الدولى.

أضاف محمد رجائى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية: يجب أن نتطور للعودة إلى عضوية الاتحاد الدولى، وتلبية مطالب المواطنين بالتطوير الجيد، موضحا أن هناك محددات واضحة بعدم المساس بالغطاء الشجرى للحديقة.

وتابع محمد رجائى: درسنا المشروع بجميع المتخصصين، واستعنا بخبرات أجنبية، كانت لهم سابق خبرة، ونشكر الدولة أنها وافقت على التطوير لأنها جزء من تاريخ مصر، ونتمنى أن تعود الحديقة لسابق عهدها والانضمام للاتحاد الدولى لأنها ثانى حديقة دولية فى الإنشاء، حيث خرجت الحديقة من عضوية الاتحاد الدولى لحدائق الحيوان منذ 2004.

وذكر محمد رجائى: إذا تم إقامة مبانى أو كافتيرات، فستكون 0.9 % صديقة للبيئة وقابلة للفك والتركيب، وسيتم الحفاظ على هويتها وتراثها، لافتا إلى الإستعانة بالخبرات الأجنبية، ويوجد فى الحديقة أشجار أقدم من الحديقة عمرها أكثر من 140 عاما.

ولفت محمد رجائى، إلى أن المشروع يستغرق عاما، وسوف يتم غلق الحديقة أمام الجمهور بسبب تغيير الأرضيات، وسيتم إحضار طيور نادرة وفصائل حيوانات، ووضع الطيور فى خيمة شبكية فى حديقة الأورمان، وسوف نقدم وسائل إبهار.

وأكد محمد رجائى أن هناك بيوت للحيوانات لها طبيعة خاصة ولن يتم إزالتها، بل سيتم إقامتها ككفتيريات ووضع الحيوانات التى كانت بها فى أماكن أخرى بالحديقة.