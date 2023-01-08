شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: مدن القناة على موعد مع الأمطار الرعدية تتقدم لسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أن شرق البلاد على موعد مع الأمطار الرعدية ( مدن القناة)، ومن المتوقع أن تؤثر على مناطق من سيناء مع تقدم الوقت، مع استمرار سقوط الأمطار على شرق القاهرة ومحافظة الشرقية.

ويشهد غدا فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 30٪، وأمطار متوسطة بنسبة حدوث 60 ٪ على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40٪ على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وخليج السويس، وفرص أمطار متوسطة قد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40 ٪ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 ٪ على شمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين : القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.