شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بالبحوث الزراعية: حديقة الحيوان صرح علمى يجب تطويرها وإبعاد الباعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عياد الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، إن حدائق الحيوان والأورمان ليست مجرد حدائق للنزهة، ولكن هى صرح علمى، لذلك كانتا تابعتين لوزارة الزراعة، وتحت إشراف مركز البحوث الزراعية ودكاترة متخصصين وعلماء، فهى أول حديقة حيوان فى الشرق الأوسط.

أضاف خالد عياد، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن حديقة الحيوان تحتاج لتطوير فى أشياء كثيرة، ويجب أن نجدد هذه الحيوانات وتأخذ معاشا ويتم معالجتها، وإبعاد الباعة الجائلين من خارج الحديقة، موضحا أن هناك حديقة ملحقة بالحديقة الأم.

وأشار إلى الإهمال وعدم التطور ونفوق الحيوانات فيها وإصابتهم بحالات نفسية، مؤكدا أن الأمر يحتاج لملايين وإنشاء كافتيريات تليق بالزائرين، كما يجب إبعاد الباعة الجائلين من أمام الحديقة، فهى تحتاج لتطوير غير عادى.

حديقة الحيوان بالجيزة تأسست عام 1891 هى أكبر حديقة للحيوانات فى مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات فى افريقيا، وكانت تسمى "جوهرة التاج لحدائق الحيوان فى أفريقيا"، وتبلغ مساحتها نحو 80 فدانا، وتوجد على الضفة الغربية لنهر النيل وبها جداول مائية وكهوف وشلالات وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة، كما تضم متحفا تم بناؤه في عام 1906 وبه مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة، ويقدر عدد زوارها بنحو مليونى زائر سنويا.

وبعد مرور 132 عاماً على إنشاء الحديقة تبدأ الحكومة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتطويرنتعرف على بعض ملامح ذلك التطوير فى التقرير التالى:

1- سيتم التعاقد بين وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى، لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان بمحافظة الجيزة، ضمن خطة الدولة لتطوير الحدائق الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص.

2- يتضمن المخطط العام لتطوير حديقة الحيوان رفع كفاءتها وصون ما بها من مبان أثرية وتاريخية، والمحافظة على تلك المبانى الأثرية.

3- زيادة المسطحات الخضراء والمناطق التجارية، إلى جانب تصميمات خاصة بالمناطق الترفيهية المقررإقامتها داخل الحديقة.

4- هناك مقترحات متعلقة بتشغيل وإدارة الحديقة، مع ربطها بحديقة الأورمان كما كانت في الأصل لتعظيم الاستفادة من إنشاء حديقة واحدة وثرية بالتنوع الحيواني والنباتي.

5- سيتم الاستعانة بالقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ أعمال التطوير والإدارة والتشغيل للحديقة.