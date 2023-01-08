شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى الآن..والأرصاد تؤكد تكاثر السحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد عدة مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، أمطارا متفاوتة الشدة، رعدية أحيانا على عدة مناطق متفرقة، فيما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية، على مناطق متفرقه من شمال البلاد حتى القاهره الكبرى، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشده الآن.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أن السحب الرعدية تؤثر على مناطق من شمال الوجه البحرى (البحيرة) والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ومن المتوقع أن تكون ذروة الأمطار على القاهرة الكبرى خلال الساعات القليلة القادمة، لتصبح خفيفة إلى متوسطة، مع استمرار تأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بغطاء سحابى، يصاحبه سقوط الأمطار على مناطق متفرقة.