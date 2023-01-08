شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية: المحافظات وضعت آليات مستدامه لتوفير السلع بمعارض أهلا رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص على التوجيه بإقامة معارض أهلا رمضان مبكرا، للتخفيف عن كاهل المواطنين، لافتا إلى أن المحافظات وفرت الأماكن وكافة التيسيرات لإقامة معارض أهلا رمضان، مع وضع آليات لاستدامه توفير السلع للمواطنين.

وأشار الدكتور علاء عز، في حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أن الإفراجات عن البضائع في الموانئ، كان بوتيرة سريعة الفترة الأخيرة، ويتبقى بضائع بحوالي 5 مليارات، موضحا أنه لا خلاف أن أولويات الافراج للدواء ثم الغذاء ثم الطاقة ثم مستلزمات الانتاج للصناعة كلها.

وأكد الدكتور علاء عز، أن الاعلاف من أكثر البضائع المحجوزة التي حصلت على اهتمام والافراجات التي حدثت تغطي شهر ونصف على كل شهر، قائلا: "كان هناك بعض ضعاف النفوس اللي استغلوا الأزمة وحجبوا جزء من الاعلاف، ومن يقوم بحجب السلع هو من يضر الاقتصاد المصري".

وتستقبل معارض أهلا رمضان، المواطنين فى العديد من المحافظات لتوفير السلع الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة.

كما تطرح وزارة التموين السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات والدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

ووجه ‏الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين بنشر معارض"أهلا رمضان" بالمراكز والقرى والنجوع مع المنافذ ‏المتنقلة وجمعيتى بالأماكن التي تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية ‏والسلاسل التجارية التى ستدخل معارض أهلا رمضان وأن ‏التخفيضات بتلك المعارض تتراوح من 25 %؜ إلى 30 %؜ ، كما تستمر الوزارة في صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات تموين شهر يناير الجاري مع استمرار الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية.

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين على توفير السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين ،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كافة المنتجات الغذائية طوال الوقت وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية.