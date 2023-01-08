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شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 1000 حالة إشغال وكلبشة 15 سيارة مخالفة فى حملة مكبرة بالطالبية والان مع تفاصيل الخبر
وأسفرت الحملة عن كلبشة 15 سيارة مخالفة للانتظار الخاطئ بالجزر الوسطى وأرصفة المشاة، ورفع 1000 حالة إشغال متنوعة للمحال والمنشآت التجارية بشوارع استوديو مصر وعثمان محرم، كما تم فرد الدقشوم استعدادا للرصف بشارع عباد الصالحين وإزالة الأرصفة المتعدية، وذلك تحت إشراف الدكتور أشرف تامر غالي رئيس حي الطالبية، وبالاشتراك مع شرطة المرافق.
ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.
وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.