شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 1000 حالة إشغال وكلبشة 15 سيارة مخالفة فى حملة مكبرة بالطالبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية، حملة مكبرة لإزالة إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام وكلبشة السيارات المتعدية على الأرصفة والجزر الوسطى، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار تنفيذ الحملات على مدار اليوم لرفع كافة أوجه الإشغال والتعديات، وتكثيف عمل الإدارات الميدانية لضبط الشارع ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الحي.

وأسفرت الحملة عن كلبشة 15 سيارة مخالفة للانتظار الخاطئ بالجزر الوسطى وأرصفة المشاة، ورفع 1000 حالة إشغال متنوعة للمحال والمنشآت التجارية بشوارع استوديو مصر وعثمان محرم، كما تم فرد الدقشوم استعدادا للرصف بشارع عباد الصالحين وإزالة الأرصفة المتعدية، وذلك تحت إشراف الدكتور أشرف تامر غالي رئيس حي الطالبية، وبالاشتراك مع شرطة المرافق.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، قد قاد بالتنسيق مع شرطة ومباحث المرافق وقسم شرطة الدقي وقوات الأمن، حملة مكبرة على أماكن الباعة الجائلين لرفع إشغالات الطريق العام من منطقة كوبري الخشب ومزلقان ناهيا بشارع التحرير والسودان، والتي أسفرت عن رفع 266 إشغالا وإيداع المضبوطات في مخازن الحي.