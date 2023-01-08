شكرا لقرائتكم خبر عن 65 فرع توثيق يعمل فى الفترة المسائية على مستوى الجمهورية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحات الرسمية لوزارة العدل على مواقع التواصل الاجتماعى، انفو جراف بعدد مكاتب وفروع التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، التى أتاح المستشار عمر مروان، وزير العدل، العمل بها فى الفترة المسائية والبالغ عددها 65 فرعا.

ومن بين هذه الفروع 12 فرع توثيق موزعة على 7 محافظات، وهي (القاهرة – الجيزة – الشرقية – الدقهلية – كفر الشيخ – دمياط – البحيرة) و9 فروع توثيق في فروع الشركة المصرية للاتصالات فى 5 محافظات (القاهرة – الغربية – الإسكندرية – الأقصر – أسوان.

كما يوجد 44 فرع فى 20 محافظة هى: (القاهرة – الجيزة – بور سعيد – الشرقية – البحيرة - القليوبية – الإسكندرية – الدقهلية – الوادي الجديد – المنيا – بني سويف – أسوان – أسيوط – الفيوم – سوهاج – البحر الأحمر - الأقصر – السويس – الغربية – المنوفية).

وتضم فروع التوثيق التابعة لمكاتب الشهر العقاري وسيارات التوثيق المتنقلة وفروع التوثيق بمقرات شركتي اتصالات وأورانج، وبنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب في عمل توكيل مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وسيارات التوثيق المتنقلة.

يأتى ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح وتشغيل فروع توثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترة المسائية تيسيراً على المواطنين، وتلبية الاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.

وفى نفس السياق تقدم 41 سيارة شهر عقارى متنقلة على مستوى الجمهورية خدمات التوثيق التى وفرتها وزارة العدل لدعم المكاتب المزدحمة أو أجراء الخدمات بالمنزل أو فى العمل.

وحددت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق مبلغ 1000 جنيه لانتقال السيارات المتنقلة إلى منازل المواطنين لإجراء المعاملات الفردية من توكيلات وإقرارات وشهادات، و1500 جنيه لانتقال السيارات المتنقلة إلى الشركات والعمل.