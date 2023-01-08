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مصر تعرب عن تعازيها للسنغال فى ضحايا الحادث المرورى

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القاهرة - سامية سيد - أعربت مصر عن تعازيها للسنغال فى ضحايا الحادث المروري الذى أودى بحياة أكثر من 40 شخصًا.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الأحد، فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قلوبنا مع الأشقاء في السنغال.. خالص التعازي لأسر ضحايا الحادث المروري الأليم الذي أودى بحياة اكثر من 40 شخصًا.. كل التضامن مع حكومة وشعب السنغال الشقيق وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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