شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن تعازيها للسنغال فى ضحايا الحادث المرورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت مصر عن تعازيها للسنغال فى ضحايا الحادث المروري الذى أودى بحياة أكثر من 40 شخصًا.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الأحد، فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قلوبنا مع الأشقاء في السنغال.. خالص التعازي لأسر ضحايا الحادث المروري الأليم الذي أودى بحياة اكثر من 40 شخصًا.. كل التضامن مع حكومة وشعب ⁧‫السنغال⁩ الشقيق وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين".