شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: حديقتا الحيوان والأورمان تابعتان للوزارة.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية.

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