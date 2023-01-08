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شكرا لقرائتكم خبر عن نشر 11سيارة شفط مياه فى الشوارع الحيوية بالدقي لمواجهة الأمطار المتوقعة..صور والان مع تفاصيل الخبر
ونشر الحي سيارات شفط مياه الأمطار بشارع التحرير أمام مركز البحوث، وميدان الجلاء، وشارع وزارة الزراعة أمام المصل واللقاح، وشارع جامعة الدول العربية أمام مسجد مصطفى محمود، وشارع ثروت أمام حديقة الأورمان، وشارع ثروت قبل مطلع الكوبري.
وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع درجات الاستعداد بالشركات التابعة وانتشار المعدات وسيارات شفط المياه فى المحاور الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية تحسباً لسقوط الأمطار، وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية.
وانطلقت معدات تابعة لشركات القاهرة للصرف ومياه الشرب والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتمركزت بالمحاور الرئيسية والنقاط الساخنة وجوار الأنفاق تحسبا لسقوط أمطار وفقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
كما يوجد فرصة لسقوط الأمطار علي جنوب البلاد بسبب غطاء سحابي يصاحب التيار النفاث آخر اليوم، وتمتد فرص الأمطار ما بين الأقصر وأسوان حتي المدن المطلة علي جنوب البحر الأحمر.