شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى بالجيزة يزيل بناءً مخالفا أعلى سطح عقار بشارع عبد العزيز سليم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة جهود رصد مخالفات البناء وإزالة العقارات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على مدار اليوم لتحقيق الانضباط، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، رصد حي الدقي من خلال المتابعة الميدانية، تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، أعمال تحضيرية لبناء مخالف، بعمل شدة خشبية أعلى سطح العقار رقم 4 شارع عبد العزيز سليم بجوار نادي الصيد.

وعلى الفور قام الحي بإزالة حالة البناء المخالف لمنع المخالف من الاستفادة من الأعمال المخالفة، والتحفظ على الأدوات المستخدمة وفقا للقانون وإيداعها في مخازن الحي.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المرور الدوري على المواقع التي تم إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أي مخالفات واتخاذ كافه الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم السماح بالتعدي على الأراضي.

وكان مركز ومدينة أطفيح قد أزال 115 حالة تعد وبناء مخالف على الأراضي الزراعية، ضمت 51 حالة بقرى نزلة ترجم والخرمان والبرمبل والصالحية على مساحة 5600م وإزالة حالتى تعد علي خط أنابيب البترول بقرية عرب الإشرافية على مساحة 1500م بالإضافة إلى إزالة 62 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرى المركز على مساحة 7215م، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية بقطاع أمن الجيزة وشرطة المرافق.

وقام مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة 55 حالة تعد وبناء مخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، شملت إزالة 6 حالات بناحية غرب الرياح بأبوغالب على مساحة 2300م خارج الحيز العمراني ولاية هيئة النوبارية إلي جانب إزالة حالة بقرية بهرمس على مساحة 100م بالطوب الأبيض و3 حالات فى المهد على مساحة 92م بقرية كفر حجازي، بالإضافة إلى إزالة لعدد 4 حالات تعد على أراضي زراعية بقري برقاش وأبو غالب والجزاية بمساحات تتراوح بين 65، 100، 255م.