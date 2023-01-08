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شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تحويل مستحقات القائمة 108 لعمالة مصرية غادرت الأردن والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الملحق العمالي، أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات، وتضم القائمة الجديدة الاسماء المرفقة مع هذا البيان.
وكانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت وبالأسماء، عن قيام مكتب التمثيل العمالى التابع لها بالرياض بتسهيل إجراءات حصول 74 عاملاً مصرياً من الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن بعد انتهاء صلاحية الإقامة، وذلك بعد مراجعة مكتب عمل الرياض، وإدارة الوافدين، وجرى صدور تأشيرات خروج نهائية للعودة إلى مصر.
وضمت القائمة 37 تأشيرة خروج نهائى وإبعاد لمن لديهم الرغبة في العودة إلى مصر، ممن انتهت إقامتهم ولم يقوم صاحب العمل بالتجديد لهم، و29 تأشيرة خروج نهائى تهرب عن العمل ولا يمكنه العودة للسعودية مرة أخرى الا بعد مرور 5 سنوات، وجاء فى القائمة 8 من العاملين الذين تعذر إتمام تأشيرة الخروج النهائي لهم نظراً لوجود ملاحظات تمنعهم من السفر، كما تم مراجعة مكتب العمل لإنهاء 15 طلب خروج نهائي للعاملين المصريين الذين انتهت إقامتهم ولم يتمكنوا من تجديد إقامتهم ويرغبون فى الخروج النهائي النظامى إلا أنه تبين وجود بعض الملاحظات التى تمنعهم من الحصول على موافقة مكتب العمل بالخروج النهائي.