شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا شبورة وأمطار على أغلب الأنحاء قد تصل للسيول فى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRDهايكة هارمجرت، إن البنك هو الشريك الأساسى لمصر فيما يتعلق بمحور الطاقة بمنصة "نوفي"، معبرة عن فخرها بهذه الشراكة التي تصل قيمتها إلى 1.3 مليار يورو، لتمويل مشروعات الانتقال إلى الطاقة الخضراء والمتجددة خلال 5 سنوات مقبلة.