شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا شبورة وأمطار على أغلب الأنحاء قد تصل للسيول فى سيناء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRDهايكة هارمجرت، إن البنك هو الشريك الأساسى لمصر فيما يتعلق بمحور الطاقة بمنصة "نوفي"، معبرة عن فخرها بهذه الشراكة التي تصل قيمتها إلى 1.3 مليار يورو، لتمويل مشروعات الانتقال إلى الطاقة الخضراء والمتجددة خلال 5 سنوات مقبلة.
انهيار منزل من 5 طوابق بأسيوط والمحافظ يكلف السكرتير العام بتفقد الموقع
شهدت منطقة قلتة بحى غرب مدينة أسيوط، انهيار منزل مكون من 5 طوابق، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية والانقاذ والإسعاف لانتشال بعض السكان المفقودين من تحت الأنقاض، حيث تم انتشال فتاة على قيد الحياة وجارى البحث عن ناجين.
غدا.. مجلس الدولة يستقبل المتقدمين بملفات التعيين لوظيفة مندوب مساعد
أعلن مجلس الدولة عن فتح باب تقديم ملفات وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة بوحدة تعيينات الأعضاء، وذلك بداً من غداً الإثنين الموافق يوم 9 يناير 2023 حتى الأربعاء 25 يناير 2023، لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الذكور والإناث، وتقدم الملفات والأوراق المطلوبة و أصول المستندات.
الحكومة: زراعة 635 ألف شجرة بخطة العام المالى ضمن المبادرة الرئاسية للتشجير
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ المبادرة الرئاسية للتشجير "زراعة 100 مليون شجرة".
تحت رعاية الرئيس السيسي.. "كلنا واحد" توفر سلعا مخفضة الأسعار بكافة المحافظات
شهدت مبادرة كلنا واحد إقبالا كثيفا من الأهالي، حيث واصلت وزارة الداخلية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال إطلاق المبادرات الإنسانية، لا سيما المتعلقة بتوفير الأغذية للمواطنين، بأسعار مخفضة.
وزير التربية والتعليم يدشن مبادرة "إحياء المسرح المدرسى"
دشن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مبادرة "إحياء المسرح المدرسي والفنون بالمدارس المصرية"، وذلك خلال العرض المسرحي "تقدر" بالتعاون مع وزارة الثقافة ومجموعة قنوات مدرستنا والشريك الإعلامي "المتحدة للخدمات الإعلامية".
معارض "أهلا رمضان" تفتح أبوابها للمواطنين بالمحافظات وتطرح سلعا بتخفيضات كبيرة
تستقبل معارض أهلا رمضان، المواطنين فى العديد من المحافظات لتوفير السلع الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة.
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