شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: ضغط مدة تطوير حديقتي الحيوان والأورمان إلى "عام واحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزير الزراعة أن هناك ثلاث معلومات خاصة حديقة الحيوان والأورمان يجب التأكيد عليها الأولى، أن الحديقة حاليًا مازالت مفتوحة للجمهور، وسوف تستمر كذلك لحين انتهاء إجراءات التعاقد وتوقيع عقد حق الانتفاع .

وأضاف إبراهيم أن المعلومة الثانية أنه أثناء تطوير الحديقتين سوف يتم غلقهما، لأن هناك أعمالا إنشائية كبيرة سوف تتم فى البنية الأساسية قد تطلب حفر الطرق الداخلية؛ وأوضح إبراهيم أن المعلومة الأخيرة هى أنه تم ضغط مدة التطوير بناء على توجيهات القيادة السياسية من عامين إلى عام واحد فقط من أجل سرعة الانتهاء من التطوير وفتح الحديقتين أمام المواطنين.

وكانت وزارة الزراعة قد أصدرت بيانًا قالت فيه أن الحديقة تعرضت للإهمال خلال العقود الماضية حيث لم تشهد أى تطوير يذكر مما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمى لحدائق الحيوان منذ عام 2004 ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة نتيجة خروجها من التصنيف، وبالتالى عدم تمكنها من تعويض وزيادة أعداد الحيوانات، وعدم اتباع المعايير الدولية فى تربية وإيواء الحيوانات مع تهالك البنية التحتية للحديقة وعدم تحديثها، الأمر الذى كان سببا رئيسيا فى خروجها من التصنيف الدولى مما دعا منظمات المجتمع المدنى والكتاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام المحلى والدولى والمواطنين إلى مناشدة الدولة فى فترات سابقة، للتدخل لإنقاذ الحديقة من الانهيار وعودتها مرة أخرى إلى التصنيف العالمى وبشكل يتفق مع حدائق الحيوانات العالمية.

وفى إطار توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءه وآليات الاستفادة منها وتعظيم الخدمات التى تقدمها بشكل أفضل، فقد سعت وزارة الزراعة إلى عرض مسألة تطوير الحديقتين بشكل يساهم فى إعادتهما إلى وضعهما السابق حتى تضاهى أفضل الحدائق العالمية، وتقديم خدمة متميزة لشعب مصر العظيم.