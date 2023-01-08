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شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حركة قطارت السكة الحديد لطبيعتها بعد رفع عربة بقطار الإسكندرية ـ الأقصر والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت الهيئة فى بيان لها منذ قليل، أن القطار تحرك الساعة 14:30 بعد نقل الركاب إلى الجزء الأمامي، وعلى الفور تم الانتهاء من رفع العربة الساقطة الساعة 15:00 وعودة حركة مسير القطارات لطبيعتها.
ووجه المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد، بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب السقوط ومحاسبة المقصرين، وقدمت الهيئة اعتذارها للركاب عن الواقعة والتأخيرات الناتجة عنه.
أولاً: خط (القاهرة / الإسكندرية)
متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة.
ثانياً: خط (القاهرة / السد العالي)
متوسط تأخيرات القطارات كالآتى:
- (القاهرة / أسيوط) مدة 60 دقيقة.
- (أسيوط / أسوان) مدة 60 دقيقة.
ثالثاً: خط (بنها / بور سعيد)
متوسط تأخيرات القطارات مدة 90 دقيقة.
رابعاً: خط (طنطا / المنصورة / دمياط)
متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة.
خامسا: خط (قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة)
متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة.
واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك، وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، واهابت الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.