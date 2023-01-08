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سفير مصر لدى كوريا الجنوبية: تسيير 4 رحلات شارتر إلى مصر الفترة القادمة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد عبدالرحمن، السفير المصرى فى كوريا الجنوبية، استئناف الرحلات الجوية الشارتر بين مصر وكوريا الجنوبية، والتي كانت قد توقفت خلال العاميين الماضيين نتيجة لانتشار .

ووفقا لبيان، وصلت أولى رحلات الشارتر من كوريا الجنوبية إلى مطار القاهرة يوم 6 يناير الجاري، وعلى متنها 295 سائحاً سيقضون عطلتهم لمده 10 أيام في القاهرة وأسوان والأقصر والغردقة.

كما أنه من المقرر تسيير 4 رحلات شارتر كورية إلى مصر خلال الشهريين القادمين .

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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