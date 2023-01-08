شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى كوريا الجنوبية: تسيير 4 رحلات شارتر إلى مصر الفترة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد عبدالرحمن، السفير المصرى فى كوريا الجنوبية، استئناف الرحلات الجوية الشارتر بين مصر وكوريا الجنوبية، والتي كانت قد توقفت خلال العاميين الماضيين نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لبيان، وصلت أولى رحلات الشارتر من كوريا الجنوبية إلى مطار القاهرة يوم 6 يناير الجاري، وعلى متنها 295 سائحاً سيقضون عطلتهم لمده 10 أيام في القاهرة وأسوان والأقصر والغردقة.

كما أنه من المقرر تسيير 4 رحلات شارتر كورية إلى مصر خلال الشهريين القادمين .